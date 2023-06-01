Дни Лео Месси в Париже сочтены

Главное: Месси покидает французский ПСЖ. Наставник парижан подтвердил, что следующий матч станет последним для Лионеля в футболке команды.

Детали: Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье подтвердил, что звездный аргентинский форвард Лионель Месси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Мне выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола. Матч с „Клермоном“ станет для Месси последним на „Парк де Пренс“. Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше», — сказал Галтье.

Напомним, что Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из «Барселоны». Контракт нападающего с парижанами истекает в июне.

В сезоне-2022/2023 Лионель в форме парижского ПСЖ во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

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