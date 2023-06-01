Прошедший май оказался самым сухим в истории наблюдений

Главное: Синоптики подвели итоги мая в Киеве. Он оказался самым сухим в истории.

Детали: Среднемесячная температура воздуха мая 2023 года в Киеве составила 16,0 градусов тепла, что на 0,2 градусов выше климатической нормы. Месяц был самым сухим в истории наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным синоптиков, холоднее всего в столице было 6 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до 5,2 градусов тепла, а теплее всего — 18 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до 27,3 градусов тепла.

Был зафиксирован один температурный рекорд самой теплой ночи 19 мая, когда температура воздуха не опустилась ниже 17,7 градусов тепла.

Май оказался самым сухим в Киеве за все время наблюдений. Осадков на проспекте Науки, 37 выпало всего 1 мм, или 1,5% климатической нормы, сообщили синоптики.

В тему: Синоптик подробно рассказал, какая погода ждет украинцев в июне.