Латвия призывает как можно быстрее пригласить Украину в НАТО

Главное: Сейм Латвии призвал пригласить Украину стать членом НАТО. Латвия также отметила неизменную твердую позицию относительно более глубокой интеграции Украины в евроатлантическое пространство.

Детали: Сейм Латвии утвердил проект решения о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе, которым призывает Альянс принять решение о приглашении Киева в Североатлантический альянс. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Да, Латвия призывает НАТО сформулировать конкретные задачи, которые Киев должен выполнить для быстрой интеграции в Альянс. Отмечается, что Украина имеет право на самооборону на фоне российской агрессии в соответствии с Уставом ООН, а также имеет право выбирать, в каких международных организациях она будет участвовать.

Как пишет Delfi, в заявлении Сейма подчеркивается значительный вклад Украины в обеспечение безопасности евроатлантического пространства, поскольку Украина борется не только за собственную безопасность, но и за общую безопасность, и ее членство в НАТО укрепит альянс, особенно будущую оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО.

Латвия отметила неизменную твердую позицию относительно более глубокой интеграции Украины в евроатлантическое пространство.

Также Сейм Латвии призвал ужесточить санкции против России и Беларуси, чтобы лишить их финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны.

Министр иностранных дел Украины поздравил решение Сейма Латвии.

«Я приветствую сегодняшнее заявление латвийского парламента, призывающее НАТО пригласить Украину на Вильнюсском саммите и сформулировать четкую дорожную карту для обеспечения скорейшей интеграции. Я благодарен нашим латвийским друзьям Эдвардсу Смилтенсу и всем депутатам Сейма, которые поддержали этот шаг», — отметил он.

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