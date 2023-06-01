Игрок сборной Украины попал в рейтинг самых провальных трансферов сезона

Главное: Михаил Мудрик — в десятке самых провальных трансферов сезона от Goal. Авторитетное издание не понимает, за что Челси заплатил огромные деньги донецкому «Шахтеру».

Детали: Британское издание Goal так и не поняло мотивов Челси при покупке Михаила Мудрика. Журналисты сформировали свой вариант списка самых провальных трансферов сезона-2022/2023, и украинский вингер занял в нем высокое седьмое место.

Всего в антирейтинг был включен 21 игрок. Неприятную лидирующую позицию в списке занимает французский полузащитник Ювентуса Поль Погба.

«Хотя от Мудрика не ожидали, что он начнет свою карьеру в Премьер-лиге на скорости 100 миль в час, Челси надеялся хотя бы на один гол, потратив почти 90 миллионов фунтов стерлингов на игрока сборной Украины. Это было боевое крещение для форварда с момента его прибытия в Англию.

За пределами поля были проблемы, Мудрика критиковали за использование социальных сетей. На поле все было столь же разочаровывающим. Он начинал со старта несколько матчей и трижды безрезультатно выходил на замену в чемпионате. Конкуренция за место в составе Челси в следующем сезоне не будет менее жесткой, и сейчас Мудрик выглядит как одна из самых позорных переплат в истории футбола», — пишет издание Goal об украинце.

Самые провальные трансферы сезона по версии Goal:

1. Поль Погба (Ювентус, бесплатно);

2. Ришарлисон (Тоттенхэм, 60 млн фунтов стерлингов);

3. Марк Кукурелья (Челси, 63 млн);

4. Сержиньо Дест (Милан, аренда);

5. Калвин Филлипс (Манчестер Сити, 42 млн);

6. Джесси Лингард (Ноттингем Форрест, бесплатно);

7. Михаил Мудрик (Челси, 88,5 млн);

8. Садио Мане (Бавария, 35 млн);

9. Антони (Манчестер Юнайтед, 85 млн);

10. Каллум Гадсон-Одой (Байер, аренда);

11. Рахим Стерлинг (Челси, 47,5 млн);

12. Райан Гравенберх (Бавария, 21 млн);

13. Артур Мело (Ливерпуль, аренда);

14. Деле Алли (Бешикташ, аренда);

15. Луиш Машимиану (Лацио, 9 млн);

16. Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси, 12 млн);

17. Шарль де Кетеларе (Милан, 30 млн);

18. Дивок Ориги (Милан, бесплатно);

19. Келвин Бесси (Аякс, 19 млн);

20. Ренату Санчеш (ПСЖ, 13 млн);

21. Мэтт Догерти (Атлетико, бесплатно).

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