В Германии заявили, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания войны

Главное: В Германии говорят, что Украина сейчас не может вступить в НАТО. Пока не завершится война.

Детали: Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оценила шансы Украины вступить в НАТО. Как передает BR24, сделала она это неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств государств Альянса, которая проходит в Осло (Норвегия).

По ее словам, вступление новых членов в НАТО невозможно во время войны.

Дипломат также сказала «о политике открытых дверей НАТО и отметила, что на это указывает прием Финляндии и, следует надеяться, скорый прием Швеции».

Она подчеркнула: «В то же время ясно, что мы не можем говорить о новом членстве в разгар конфликта».

В тему: Генсек НАТО намекнул, что Украина может наносить удары по территории России.