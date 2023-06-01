Открыто дело из-за закрытого бомбоубежища в Киеве

Главное: В полицию доставили охранника поликлиники Деснянского района столицы, который не предоставил доступ людям к укрытию. У мужчины есть визуальные признаки алкогольного опьянения, отметили в прокуратуре.

Детали: Правоохранители открыли уголовное производство в связи с непредоставлением доступа к укрытию в поликлинике в Деснянском районе Киева, из-за чего во время ракетной атаки в ночь на четверг в Киеве погибли люди. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Facebook.

«Сегодня в Киеве погибли три человека — две женщины и 9-летняя девочка, пытавшиеся попасть в закрытое бомбоубежище. Закрытые бомбоубежища во время войны — это не просто безразличие. Это преступление. Полиция Киева уже начала по этому факту уголовное производство по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия», — написал Клименко.

Он пообещал в рамках расследования найти и привлечь к ответственности всех виновных. Кроме того, ГСЧС Украины совместно с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны.

«Укрытия должны быть круглосуточно открытыми. Это вопрос жизни людей. Без преувеличения», — подчеркнул Клименко.

Также стало известно, что в полицию доставили охранника поликлиники Деснянского района столицы, где во время ракетной атаки было закрыто укрытие. Об этом сказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, сообщает Укринформ.

«Одно лицо — охранника медучреждения, который имеет визуальные признаки алкогольного опьянения — доставлено в полицию для выяснения обстоятельств. Его действиям будет дана правовая оценка», — рассказала она.

Также правоохранители устанавливают должностных лиц из числа администрации медучреждения, ответственных за доступ к укрытию во время воздушной тревоги.

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