Стало известно, сколько мирных украинцев находится в заложниках в России

Главное: Уже известно о принудительной депортации не менее 19 тысяч 453 украинских детей в Россию, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Всего в России находится 27 тысяч гражданских заложников.

Детали: По состоянию на конец мая страна-агрессор Россия незаконно содержит около 27 тысяч украинских гражданских заложников. Такие данные озвучил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге в среду, 31 мая.

«По нашим данным, уже более 27 тысяч гражданских заложников удерживает Российская Федерация. Это безумное количество наших граждан, которых россияне фактически держат в плену», — сказал Лубинец.

Он добавил, что на время начала полномасштабной захватнической войны России против Украины на ныне оккупированных территориях проживало около 700 тысяч детей.

«Сколько из них сейчас осталось на временно оккупированной территории, а сколько вывезли на территорию РФ, мы не знаем. Мы можем только предполагать. Но думаю, что после того, как мы освободим все украинские территории, появится возможность, по крайней мере, примерно понимать, сколько детей сейчас находится на территории РФ», — отметил омбудсмен.

В то же время он подчеркнул, что уже известно о принудительной депортации не менее 19 тысяч 453 украинских детей в Россию. Но на самом деле эта цифра гораздо больше. Также у власти есть лишь приблизительное понимание, где эти дети могут находиться.

Также Лубинец сообщил о наличии подтверждения, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей этой страны происходило принудительное перемещение и депортация украинских детей, гражданских заложников и военных пленных.

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