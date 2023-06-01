Появился свежий список самых богатых людей мира

Главное: Опубликован новый список самых богатых людей мира. Его возглавил Илон Маск.

Детали: Опубликован свежий Bloomberg Billionaires Index. Стали известны самые богатые люди мира.

Список возглавил глава компаний Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск, на счету которого 192 миллиарда долларов.

Вторым идет владелец LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернар Арно с состоянием 187 миллиардов долларов.

Третьим в рейтинге толстосумов идет основатель Amazon Джефф Безос, у которого 144 миллиарда долларов.

Эксперты говорят, что в этом году Илон Маск стал богаче на 55,3 миллиарда долларов, а Бернар Арно нарастил капитал на 24,5 миллиарда долларов.

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