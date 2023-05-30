Украинцам пообещали дешевую зеленую энергетику

Главное: Украина хочет развивать зеленую энергетику. Она будет менее уязвимой для обстрелов.

Детали: Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в нашей стране собираются развивать зеленую энергетику. Его цитирует издание Forbes.

Отмечается, что в планах сейчас – «несколько изменить формат энергосистемы в последующие годы».

Он сообщил: «Речь идет о построении новых электростанций, которые будут меньше по масштабу, будут работать на более дешевом возобновляемом ресурсе. Ветер, солнце, биотопливо – эти ресурсы дешевле угля и газа».

Информируется также, что многие небольшие зеленые электростанции сложнее выводить из строя ракетами или дронами, чем одну большую.

Кроме этого чиновник сказал: «Потому что можно нанести много вреда, попав ракетами в электростанцию мощностью 1000 МВт. Другое дело – разбить 100 электростанций мощностью 10 МВт. Децентрализация энергосистемы – это не только вопрос эффективности, но и требование безопасности».

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