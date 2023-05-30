В ВСУ намекнули, что ударов по Москве будет больше

Главное: В ВСУ дали оценку атаке дронов на Москву и Подмосковье. Намекнули, что их будет больше.
Детали: Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал оценку сегодняшней атаке дронов на Москву и Подмосковье. Он выступил в эфире национального телемарафона.
Представитель военных сказал: «Читал, видел, обрадовался. Больше ничего не могу сказать, что там произошло на России. Это их внутренние проблемы и их будет все больше».
По его словам, проблемы Кремлю будут создавать «Легион свобода России», который уже заявил о себе в Белгородской области.
Кроме этого, как отмечается легион Республики Ичкерия уже «набирает обороты».
Резюмируется: «Ну а жителям Рублевки нужно какие-то решения принимать, как им дальше жить в такой стране».
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