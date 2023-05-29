Джейн Фонда сейчас немного не в себе: она призвала арестовать белых мужчин

Главное: Актриса Джейн Фонда обвинила белых мужчин в изменении климата и призвала их арестовать.

Детали: Актриса Джейн Фонда на Каннском кинофестивале обвинила белых мужчин в изменении климата. Она призывала их арестовать и посадить в тюрьму.

«Это серьезно. У нас есть около семи-восьми лет, чтобы сократить вдвое потребление ископаемого топлива, и, к сожалению, люди, которые несут наименьшую ответственность за это, страдают больше всего — глобальный Юг, люди на островах, бедняки. Это трагедия, которую мы должны полностью остановить. Мы должны арестовать и посадить в тюрьму этих мужчин», — заявила Джейн Фонда.

Джейн Фонда утверждает, что без патриархата кризис «эпических масштабов» перестанет существовать. Многие проблемы современности исчезнут, например расизм, если белых мужчин арестуют и посадят в тюрьму.