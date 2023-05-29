Защитников Мариуполя содержат в Турции, как в тюрьме

Главное: Защитники Мариуполя, которые после обмена пленными находятся в Турции, содержатся там фактически как в тюрьме.

Детали: Мама одного из командиров «Азова» Святослава Паламара (позывной Калина) Лидия Паламар заявила, что ее сын, который после обмена пленными находится в Турции, содержится там фактически как в тюрьме. Она рассказала, что с сыном поддерживает телефонную связь.

«Есть два звонка, которыми они могут пользоваться, два номера телефона. То есть к жене и к маме с отцом, — сообщила Лидия Паламар. — Если, например, есть суббота, воскресенье, преимущественно выходные. Потому что их выводят на прогулку. Я так понимаю, что ему там просто комфортно поговорить с семьей. Тогда он звонит».

Она рассказала, что когда спрашивает сына об условиях пребывания, тот говорит, что воспринимает это как плен.

«Это плен. Обменять — обменяли, Но Медведчука обменяли — он на свободе, ведет политическую антиукраинскую пропаганду, бизнесом занимается, а мы во всем ограничены. Во всем ограничены. Мы все понимаем, что это тюрьма, но в хороших условиях», — передала Лидия слова сына в интервью «Радио Свобода».

Она также говорит о жёстких контроля за украинскими командирами, которые находятся в Турции.

«Официально они под охраной, они не могут свободно выйти. Всегда есть охрана. И они находятся в одном доме, но в разных комнатах. Их кормят. И врачи есть тоже. Если что-то надо, то они вызывают врача и вызывают какого-то переводчика, чтобы с турецкого языка перевести», — подчеркнула Лидия Паламар.

Напомним, что после обмена части защитников Мариуполя на Медведчука в сентябре 2022 года, командиров мариупольского гарнизона, включая командира полка Азов Дениса Прокопенко (Редиса) отправили не в Украину, а в Турцию, где они должны оставаться до конца войны.