На популярном греческом курорте британского туриста убила молния

Главное: На курорте в Греции произошло ЧП. На острове Родос туриста из Великобритании убила молния.
Детали: На популярном греческом курорте острове Родос произошла трагедия. О ней пишут местные СМИ.
Сообщается, что в понедельник, 29 мая, тут погиб 26-летний турист из Великобритании.
Парня во время грозы поразила молния.
Несмотря на предостережения, он пошел купаться в море в районе Агия Агата во время непогоды.
Выяснилось, что после удара молнии британец с помощью других купальщиков был доставлен на сушу, спасатели и врачи «скорой помощи» боролись за его жизнь, но безуспешно.
Справка:
Остров Родос нередко называют жемчужиной Средиземноморья. Дело в том, что он богат природными красотами, историческими и археологическими памятниками. В соответствии с решением ЮНЕСКО историческая часть города Родос, крупнейшего населенного пункта острова, включена в список всемирного культурного наследия.
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