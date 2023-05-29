На популярном греческом курорте британского туриста убила молния

Главное: На курорте в Греции произошло ЧП. На острове Родос туриста из Великобритании убила молния.

Детали: На популярном греческом курорте острове Родос произошла трагедия. О ней пишут местные СМИ.

Сообщается, что в понедельник, 29 мая, тут погиб 26-летний турист из Великобритании.

Парня во время грозы поразила молния.

Несмотря на предостережения, он пошел купаться в море в районе Агия Агата во время непогоды.

Выяснилось, что после удара молнии британец с помощью других купальщиков был доставлен на сушу, спасатели и врачи «скорой помощи» боролись за его жизнь, но безуспешно.

Справка:

Остров Родос нередко называют жемчужиной Средиземноморья. Дело в том, что он богат природными красотами, историческими и археологическими памятниками. В соответствии с решением ЮНЕСКО историческая часть города Родос, крупнейшего населенного пункта острова, включена в список всемирного культурного наследия.

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