Карандаш Гитлера хотят продать на аукционе за огромные деньги

Главное: Карандаш Адольфа Гитлера продадут на аукционе. Хотят выручить до 80 тысяч фунтов.

Детали: В Белфасте (Северная Ирландия) 6 июня состоится аукцион Bloomfield Auctions. На нем, как пишет издание The Guardian, собираются продать посеребренный карандаш нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Считается, что данный предмет 20 апреля 1941-го года в честь 52-летия ему подарила его любовница Ева Браун.

Организаторы торгов хотят выручить за карандаш, на котором видны надпись на немецком Eva и инициалы AH, 50-80 тысяч фунтов.

Кроме этого на аукционе будут проданы оригинальная подписанная фотография Адольфа Гитлера и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869-м годом, для ирландских повстанцев, осужденных за измену.

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