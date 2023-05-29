Путин «узаконил» депортацию украинцев

Главное: Путин «узаконил» депортацию с оккупированных территорий Украины. Закон предусматривает возможность «принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение».

Детали: В РФ внесли изменения в закон «О военном положении», которые, в частности, разрешают проводить выборы на оккупированных территориях и депортировать жителей. Документ подписал российский диктатор Владимир Путин. Текст закона опубликован на официальном сайте РФ.

Закон предусматривает возможность «принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено».

Согласно закону также появилась возможность проведения референдумов и выборов в органы госвласти и органы местного самоуправления, если решение о них принял Центризбирком «по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере обороны, и федеральным органом исполнительной власти».

Документ позволяет проводить выборы как на всей территории, где введено военное положение, так и только на ее части.

В тему: Путин подписал указ о признании «иностранцами» украинцев в оккупации, не принявших паспорт РФ.