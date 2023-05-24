Главное: Украина получила от Германии очередной пакет военной помощи. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники Vector.

Детали: Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

В список помощи вошли:

— Радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;

— Бронированные мостоукладчики Biber — 2;

— Беспилотники-разведчики Vector — 46;

— Антидронные системы — 8;

— Пограничные автомобили — 6;

— Весовозы 8×6 — 2;

— Тягачи с полуприцепами — 5;

— Грузовики Zetros — 8.

Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Беспилотник Vector — это БПЛА с неподвижным крылом, который способен взлетать и приземляться вертикально. БПЛА не требует пусковой катапульты или взлетно-посадочной полосы. По данным производителя, беспилотник способен работать по скорости ветра до 12 м/с.

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