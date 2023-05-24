Оккупанты повесили на Луганщине местного жителя за проукраинскую позицию

Главное: В Сватовском районе Луганской области российские захватчики казнили местного жителя. Все того, что у него была четкая проукраинская позиция.

Детали: Российские оккупанты повесили мужчину с проукраинской позицией во временно захваченном ими Сватовском районе Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram 24 мая.

«Оккупанты повесили мужчину на Сватовщине. У него была четкая проукраинская позиция. Российские изверги постоянно давили на него и таскали на допросы. Хотели сломать. Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения. Казнили его в родной Нижней Дуванке», — написал он.

Лысогор подчеркнул, что после деоккупации региона палачей найдут и накажут.

«При деоккупации территорий будут проводить тщательные стабилизационные мероприятия. Уверю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет!», — заявил глава Луганской ОВА.

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