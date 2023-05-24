Украинцев призвали экономить электричество

Главное: Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. Население призвали к экономии.

Детали: В Украине сохраняются проблемы с электричеством. Вечером среды, 24 мая, население страны призывают экономить его.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается: «Для стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19-00 до 22-00 экономно и рационально потребляйте электрическую энергию».

Украинцев просят сделать следующее: перенесите по возможности потребление на утро, день или ночь, а также уменьшите использование мощных электроприборов именно в вечерние часы.

Отмечается: «Тогда диспетчерам будет легче в эти часы наибольшего потребления держать баланс между производством и потреблением электроэнергии».

Поясняется, что часть генерации (в частности, Запорожская АЭС, ряд тепловых электростанций) находятся на временно оккупированной территории и не доступны украинской энергосистеме.

Подчеркивается, что экономия в эти часы позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему во время пиков, которые возникают особенно вечером.

Кроме этого стало известно о том, что сложной остается ситуация вблизи линии фронта. В очередной раз из-за обстрелов и повреждений сетей были обесточены потребители в Донецкой и Сумской областях. Работы по восстановлению там начнутся, как только разрешит ситуация безопасности.

Резюмируется, что в результате отключения одной из линий ограничена выдача мощности электростанции на востоке.

В тему: Проблемы с электричеством сохраняются в шести областях Украины.