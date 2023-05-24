Один из крупнейших банков Швейцарии замораживает счета россиян и белорусов

Главное: В Швейцарии начали замораживать инвестсчета россиян и белорусов. В письмах клиентам банк Julius Baer ссылается по требованию международного депозитария Euroclear изолировать счета россиян и белорусов в рамках санкционного законодательства.

Детали: Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer сообщил своим российским и белорусским клиентам о замораживании их инвестиционных счетов. Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на компанию Main Partner Trust, оказывающую юридические и консалтинговые услуги на Кипре.

В письмах клиентам банк ссылается на требование международного депозитария Euroclear изолировать счета россиян и белорусов в рамках санкционного законодательства.

«Euroclear требует выделить хранящиеся в Euroclear ценные бумаги и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear», — говорится в письме.

Клиентам сообщают, что продажа хранящихся в Euroclear ценных бумаг временно приостановлена, а покупка новых бумаг невозможна.

Денежные поступления от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах, имеющих ограниченный доступ: клиенты не могут ими распоряжаться.

В письмах подчеркивается, что меры вступают в силу немедленно.

«Они обеспечивают соблюдение банком санкций, а также защищают ваши интересы, уменьшая потенциальную уязвимость к соответствующим ограничениям», — говорится в письме.

Директор Main Partner Trust Алена Сахарова пояснила, что для ценных бумаг, хранящихся в Euroclear, эти меры означают фактически замораживание, но речь идет только об активах, учитываемых в Euroclear.

«Ценные бумаги, хранящиеся в других депозитариях, пока не подпадают под вышеперечисленные меры. Однако банк не может контролировать дальнейшее применение ограничений другими депозитариями. Кроме того, нельзя исключать, что другие депозитарии в ЕС или другой юрисдикции могут ввести аналогичные меры, потому что Euroclear и банк будут следовать таким инструкциям в рамках применимых санкций», — пишет Julius Baer.

Сообщается, что изоляция активов россиян и граждан Беларуси не распространяется на тех, кто имеет гражданство в ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарии, а также на клиентов, имеющих постоянный или временный вид на жительство в ЕС, ЕЭС или Швейцарии.

Отмечается, что Julius Baer — не первый швейцарский банк, применяющий усиленный комплаенс по отношению к российским и белорусским клиентам.

Решение о замораживании активов россиян Julius Baer приняло после уведомления от Euroclear в апреле 2023 года с требованием о соблюдении санкционных ограничений против граждан России и Беларуси.

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