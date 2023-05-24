Главное: Уровень воды в Киеве упал. Половодье уже завершилось.
Детали: В КГВА заявили, что в Киеве наконец-то завершилось половодье. Уровень воды в Днепре возле моста Метро снизился.
Информируется, что за сутки он упал на шесть сантиметров и на утро среды, 24 мая, составляет 9 233 сантиметра по Балтийской системе высот.
Отмечается, что температура воды в реке в пределах города составляет 18,6 градусов.
Сообщается также, что затопление поймы не наблюдается.
Власти уверяют, что опасности гидрологических явлений нет.
Констатируется: «Фактически, половодье в этом году для столицы уже прошло, наводнение не нанесло городу существенного ущерба, аварийные подтопления зафиксированы не были».
В тему: Уровень Днепра в Киеве продолжает повышаться.