Главное: Уровень воды в Киеве упал. Половодье уже завершилось.

Детали: В КГВА заявили, что в Киеве наконец-то завершилось половодье. Уровень воды в Днепре возле моста Метро снизился.

Информируется, что за сутки он упал на шесть сантиметров и на утро среды, 24 мая, составляет 9 233 сантиметра по Балтийской системе высот.

Отмечается, что температура воды в реке в пределах города составляет 18,6 градусов.

Сообщается также, что затопление поймы не наблюдается.

Власти уверяют, что опасности гидрологических явлений нет.

Констатируется: «Фактически, половодье в этом году для столицы уже прошло, наводнение не нанесло городу существенного ущерба, аварийные подтопления зафиксированы не были».

В тему: Уровень Днепра в Киеве продолжает повышаться.