Санду ответила, арестуют ли Путина, если он приедет в Молдову

Главное: Молдова будет уважать решение Международного уголовного суда. В случае приезда Путина в эту страну, он будет арестован, заявила президент Майя Санду.

Детали: Молдавия арестует российского диктатора Владимира Путина, если посетит страну. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью Euronews Romania.

У нее спросили, арестуют ли Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в Молдову.

«Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда», — сказала она.

В тему: В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченную по правам ребенка Марию Львовскую-Беловую в связи с незаконной депортацией украинских детей в Россию.