До конца рабочей недели погода в Украине значительно ухудшится

Главное: Погода в Украине портится. Ожидаются дожди.

Детали: Синоптики предупредили, что до конца рабочей недели, 23-26 мая, в Украине ухудшится погода. Появился прогноз Гидрометцентра.

Отмечается, что на большей части территории нашей страны кроме западных областей будет весьма неустойчивая погода.

Так, ожидаются грозы, местами с градом и шквалами.

Впрочем, как говорят эксперты, осадки не повлияют на температуру, которая останется без существенных изменений.

Сообщается, что по большей части территории Украины будет пролегать размытый атмосферный фронт, который повлечет кратковременные дожди, грозы, иногда град и шквалы.

Ветер будет восточный и северо-восточный, 3-10 метров в секунду, а во время гроз возможны шквалы до 15-20 метров в секунду.

Ночью прогнозируется 11-16 тепла, в западных регионах – 6-12. Днем по стране воздух прогреется до плюс 20-26.

В Киеве днем ожидается развитие кучево-дождевых облаков, кратковременные дожди и местами грозы. Ночью прогнозируется 13-15 тепла, а днем плюс 23-25.

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