Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 204 360 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 204 360 солдат. Уничтожено 3 789 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 23 мая.

Сообщается, что погибли уже 204 360 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 789 танков, 7 419 боевых бронированных машин, 3 318 артиллерийских систем, 565 реактивных систем залпового огня, 327 средств ПВО, 309 самолетов, 295 вертолетов, 2 864 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 015 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 139 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 433 единицы специальной техники.

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