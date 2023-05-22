Буданов сделал российским военным интересное предложение

Главное: Российские военные могут безопасно сдаться в плен. В этом заверил Кирилл Буданов.

Детали: Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов сделал предложение российским военным. Его слова цитирует проект «Хочу жить», который помогает им безопасно сдаваться в плен ВСУ.

Так, он заявил: «Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной при начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным – к тем, кому повезло выжить в «мясных штурмах» и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь».

Отмечается, что украинские подразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта.

Информируется, что россияне живут в нормальных условиях под присмотром Международного комитета Красного Креста с трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки.

Кроме этого сообщается, что российские солдаты числятся как попавшие в плен в бою, поэтому Россия продолжает им начислять боевые и зарплату.

Резюмируется, что у них также есть выбор: переждать войну и вернуться домой, или не возвращаться в Россию, они имеют право просить убежище в Украине или ряде стран ЕС.

В тему: Стало известно, что сейчас происходит в Бахмуте.