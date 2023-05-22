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Новости > В ГУР подтверждают слова Байдена о 100 тыс. погибших россиян под Бахмутом

В ГУР подтверждают слова Байдена о 100 тыс. погибших россиян под Бахмутом

Агата Кловская
22.05.23 14:52
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В ГУР подтверждают слова Байдена о 100 тыс. погибших россиян под Бахмутом

Главное: Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что потери россиян под Бахмутом — колоссальные. Происходит постоянный обмен информацией с партнерами по ситуации на фронте.

Детали: Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что оценка президента США Джо Байдена по поводу потерь РФ под Бахмутом соответствует украинским данным. Речь идет о 100 тысячах российских военных. Об этом представитель ГУР сказал в эфире телемарафона.

«Здесь никаких разногласий нет. Есть вопросы разницы методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированы и отдельно ранены. Так же вопрос, за какой период это представляется», — отметил он.

По словам Юсова, происходит неизменный обмен информацией с партнерами.

«И между этими данными никаких разногласий нет. Потери рашистов под Бахмутом действительно колоссальны и они абсолютно не отвечают ни поставленным целям, ни заявленным результатам», — заявил представитель ГУР.

В тему: В ГУР рассказали о резервах, которые РФ может перебросить под Бахмут.

Тэги: общество, разведка, Андрей Юсов, Бахмут, война в Украине, потери россиян в войне, ГУР

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