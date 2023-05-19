В Крыму на железной дороге снова произошло ЧП

Главное: В Крыму около железной дороги упал беспилотник. Железная дорога не была повреждена, однако движение поездов приостановлено из-за оборванных контактных проводов.

Детали: Неизвестный беспилотник упал на железнодорожные пути в Крыму ночью 19 мая. Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Братчук, информацию также подтверждают крымские паблики.

Сообщается, что БПЛА упал у станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма. Железная дорога не была повреждена, однако движение поездов приостановлено из-за оборванных контактных проводов.

«Глава Крыма» Аксенов сообщил о сбитии четырех БПЛА в северной части полуострова.

В тему: В Крыму произошел взрыв на железной дороге, с пути сошли вагоны с зерном.