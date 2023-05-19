21 мая украинцы увидят уникальное «сияния да Винчи»

Зеленский сделал громкое заявление по Крыму
В ОВА озвучили убытки для энергосистемы Киевской области
Зеленский может лично присутствовать на саммите G7
В работе «Новой почты» произошел масштабный сбой
Генштаб озвучил потери РФ в Украине на 18 мая
Спецпредставитель Китая уже прибыл в Киев
США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
В Киеве приняли важное решение о работе транспорта во время тревоги
Буданов прокомментировал подрывы пропагандистов в РФ
Потери России в войне превысили 200 тысяч человек, — Генштаб