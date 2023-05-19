Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > 21 мая украинцы увидят уникальное «сияния да Винчи»

21 мая украинцы увидят уникальное «сияния да Винчи»

Агата Кловская
18.05.23 21:43
148
21 мая украинцы увидят уникальное «сияния да Винчи»
Главное: 21 мая 2023 украинцы станут свидетелями необычного феномена. Луна будет освещаться отраженным светом Земли. Впервые феномен объяснил ученый Леонардо да Винчи.
 
Детали: 21 мая украинцы смогут стать свидетелями необычного космического феномена — «сияния да Винчи»
 
Приблизительно в 23:00 на Луне можно будет увидеть тонкий полумесяц. Виден он будет, если посмотреть на запад. В этот момент Луна будет освещаться отраженным светом Земли. Только 5% видимой части спутника нашей планеты будет освещено светом Солнца.
 
Впервые феномен объяснил ученый Леонардо да Винчи в 16 веке.

Тэги: Леонардо да Винчи, Луна, сияния да Винчи

Комментарии

Статьи

18.05.23 19:33

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Тернисті шляхи одного розлучення: корупція суддів та “Сопромат” екс-депутата з ОПЗЖ
18.05.23 12:35

Тернисті шляхи одного розлучення: корупція суддів та “Сопромат” екс-депутата з ОПЗЖ

Автор: borg.expert

Выбор редакции
Опубликованы жуткие рисунки пыток заключенных в тюрьмах ЦРУ
Опубликованы жуткие рисунки пыток заключенных в тюрьмах ЦРУ
Опубликованы жуткие рисунки пыток заключенных в тюрьмах ЦРУ
Опубликованы жуткие рисунки пыток заключенных в тюрьмах ЦРУ
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.05.23 21:24

Пять ночей у Фредди (2023): тизер и дата выхода нового ужастика уже обнародованы
18.05.23 21:14

Пчелы напали на полицейского в Лос-Анджелесе
18.05.23 21:07

74 дня под водой: американец установил новый мировой рекорд
18.05.23 21:00

Титаник: реальная история затонувшего корабля воплотилась в уникальную цифровую модель
18.05.23 20:47

Нью-Йорк тонет под тяжестью своих зданий
18.05.23 20:06

Джонсон угрожал «набить морду» Макрону
18.05.23 20:01

Киевский суд обязал бывшую жену компенсировать расходы на увеличение ее груди
18.05.23 18:04

СБУ арестовала лидера «народовластия», который призывал к госперевороту в Полтаве
18.05.23 16:59

Зеленский сделал громкое заявление по Крыму
18.05.23 16:27

В КГГА рассказали, откроют ли в Киеве пляжный сезон
18.05.23 16:59

Зеленский сделал громкое заявление по Крыму
18.05.23 14:57

В ОВА озвучили убытки для энергосистемы Киевской области
18.05.23 14:33

Зеленский может лично присутствовать на саммите G7
18.05.23 10:45

В работе «Новой почты» произошел масштабный сбой
18.05.23 09:37

Генштаб озвучил потери РФ в Украине на 18 мая
17.05.23 16:27

Спецпредставитель Китая уже прибыл в Киев
17.05.23 14:19

США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
17.05.23 13:25

В Киеве приняли важное решение о работе транспорта во время тревоги
17.05.23 11:54

Буданов прокомментировал подрывы пропагандистов в РФ
17.05.23 09:19

Потери России в войне превысили 200 тысяч человек, — Генштаб
12.05.23 16:57

Россияне и коллаборанты массово бегут из Донецкой области. На границе с РФ — многокилометровые очереди
12.05.23 12:05

Астрономы зафиксировали космический взрыв, который в сто раз больше нашей Солнечной системы
12.05.23 16:30

В Украине могут возникнуть проблемы… с металлоломом
12.05.23 11:56

В ВОЗ больше не считают оспу обезьян глобальной чрезвычайной угрозой
12.05.23 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 197 670 солдат
12.05.23 10:33

Американский конгрессмен сделал очень пикантное признание
15.05.23 10:51

В Госдуме РФ подтвердили болезнь Лукашенко
12.05.23 16:04

Звание Героя Украины теперь будут присваивать по-новому
12.05.23 12:46

Специальный представитель Китая по делам Евразии посетит Украину и Россию
12.05.23 13:21

Стало известно, кого ненавидит Байден
Фото и Видео
Пять ночей у Фредди (2023): тизер и дата выхода нового ужастика уже обнародованы
Пять ночей у Фредди (2023): тизер и дата выхода нового ужастика уже обнародованы
Пять ночей у Фредди (2023): тизер и дата выхода нового ужастика уже обнародованы
Пять ночей у Фредди (2023): тизер и дата выхода нового ужастика уже обнародованы
Пчелы напали на полицейского в Лос-Анджелесе
Пчелы напали на полицейского в Лос-Анджелесе
74 дня под водой: американец установил новый мировой рекорд
74 дня под водой: американец установил новый мировой рекорд
Титаник: реальная история затонувшего корабля воплотилась в уникальную цифровую модель
Титаник: реальная история затонувшего корабля воплотилась в уникальную цифровую модель
СБУ арестовала лидера «народовластия», который призывал к госперевороту в Полтаве
СБУ арестовала лидера «народовластия», который призывал к госперевороту в Полтаве
Виктор Павлик поплатился за глупость своей жены
Виктор Павлик поплатился за глупость своей жены
Глава Верховного суда Князев «погорел» на взятке в $3 млн: его отстранили от должности
Глава Верховного суда Князев «погорел» на взятке в $3 млн: его отстранили от должности
В Запорожье неизвестные напали со стрельбой на военных
В Запорожье неизвестные напали со стрельбой на военных
Реалити (2023): трейлер биографической драмы от HBO появился в Сети
Реалити (2023): трейлер биографической драмы от HBO появился в Сети
Один из нас: сериал остановили из-за забастовки сценаристов
Один из нас: сериал остановили из-за забастовки сценаристов
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.