21 мая украинцы увидят уникальное «сияния да Винчи»

Главное: 21 мая 2023 украинцы станут свидетелями необычного феномена. Луна будет освещаться отраженным светом Земли. Впервые феномен объяснил ученый Леонардо да Винчи.

Детали: 21 мая украинцы смогут стать свидетелями необычного космического феномена — «сияния да Винчи»

Приблизительно в 23:00 на Луне можно будет увидеть тонкий полумесяц. Виден он будет, если посмотреть на запад. В этот момент Луна будет освещаться отраженным светом Земли. Только 5% видимой части спутника нашей планеты будет освещено светом Солнца.

Впервые феномен объяснил ученый Леонардо да Винчи в 16 веке.