В КГГА рассказали, откроют ли в Киеве пляжный сезон

Главное: На фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настоятельно рекомендуют пока не посещать пляжи. Там отсутствуют укрытия.

Детали: В Киеве не планируют открывать пляжный сезон. А киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения зон отдыха. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Так, согласно решению Совета обороны города Киева, гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей, поскольку отсутствуют укрытия.

Как отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, на фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настоятельно рекомендуют пока не посещать пляжи.

На пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены. Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях.

В тему: Найти место для пляжного отдыха этим летом в Крыму будет сложно.