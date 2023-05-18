Газ в Европе рекордно подешевел

Главное: Газ в Европе подешевел до минимума за два года. Цены падают на фоне высокого заполнения газовых хранилищ в Европе, рекордных поступлений сжиженного газа и теплой погоды.

Детали: Цена на природный газ в Европе на биржевых торгах опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. м в первый раз с 7 июня 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в четверг, 18 мая.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $348,3 за 1 тыс. куб. м, или €31,1 за МВтч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены евро за МВтч). Общее понижение цены с начала дня составляет около 2,7%.

Газ в Европе дешевеет на фоне высокого заполнения газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного газа и теплой погоды. Так, по состоянию на середину мая заполненность хранилищ уже превышает 64%, а поступления СПГ из терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений — 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.

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