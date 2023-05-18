В ОВА озвучили убытки для энергосистемы Киевской области

Главное: Убытки для энергосистемы Киевской области составляет около миллиарда гривен. Война и обстрелы продолжаются, поэтому ущерб может увеличиться.

Детали: Ущерб энергетической системе Киевской области составляет около одного миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в эфире телемарафона.

«Мы уже начали готовиться к отопительному сезону. Но наша энергетическая система в очень тяжелом состоянии. С октября 2022 года по энергетическим объектам Киевской области нанесено 33 удара», — отметил он.

По словам Кравченко, война и обстрелы продолжаются, поэтому ущерб может увеличиться. Также глава КОВА не исключает повышения тарифов на электроэнергию.

Он также подчеркнул, что в настоящее время энергетическая инфраструктура Киевской области нуждается в комплексном восстановлении и ремонте, ведь ремонт, сделанный зимой, был временным.

Как заявил Кравченко, главным источником финансирования восстановления энергосистемы являются арест и физическое получение всех замороженных российских активов.

«Мы нуждаемся в дополнительных деньгах, чтобы сделать этот ремонт. Финансовой и технической помощи нам не хватает», — заявил он.

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