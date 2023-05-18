В ОВА озвучили убытки для энергосистемы Киевской области

Главное: Убытки для энергосистемы Киевской области составляет около миллиарда гривен. Война и обстрелы продолжаются, поэтому ущерб может увеличиться.
Детали: Ущерб энергетической системе Киевской области составляет около одного миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в эфире телемарафона.
«Мы уже начали готовиться к отопительному сезону. Но наша энергетическая система в очень тяжелом состоянии. С октября 2022 года по энергетическим объектам Киевской области нанесено 33 удара», — отметил он.
По словам Кравченко, война и обстрелы продолжаются, поэтому ущерб может увеличиться. Также глава КОВА не исключает повышения тарифов на электроэнергию.
Он также подчеркнул, что в настоящее время энергетическая инфраструктура Киевской области нуждается в комплексном восстановлении и ремонте, ведь ремонт, сделанный зимой, был временным.
Как заявил Кравченко, главным источником финансирования восстановления энергосистемы являются арест и физическое получение всех замороженных российских активов.
«Мы нуждаемся в дополнительных деньгах, чтобы сделать этот ремонт. Финансовой и технической помощи нам не хватает», — заявил он.
В тему: В Минэнерго рассказали о последствиях ракетного удара по Украине.