В Минэнерго рассказали о последствиях ракетного удара по Украине

Главное: Минэнерго сообщило о последствиях ракетного удара. После ночных обстрелов новые обесточивания произошли в Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Донецкой областях.

Детали: В результате ночного массированного ракетного обстрела российских агрессоров по Украине есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Без света более 20 населенных пунктов, сообщает Минэнерго в четверг, 18 мая.

В частности, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. В области было обесточено три населенных пункта. Без света осталось 1,7 тыс. потребителей.

Также в результате последнего массированного обстрела обесточены два населенных пункта в Запорожской области, три населенных пункта — в Николаевской области.

В Херсонской области было обесточено 15 населенных пунктов. Остались без света около 12 тысяч потребителей. Сейчас все уже запитаны.

В Донецкой области отключились несколько воздушных линий. Без света осталось пять населенных пунктов, более 20 тысяч абонентов. Обесточена шахта, где в это время находились несколько человек.

В результате предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Энергетики продолжают возобновлять электроснабжение там, где это разрешает безопасность. Всего за сутки электроснабжения вернули для более 32 тысяч потребителей.

Также в эту ночь отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией. Место повреждения обнаружено на территории Венгрии. Там производится ремонт.

«Продолжается самая масштабная за годы независимости ремонтная кампания объектов энергетической инфраструктуры в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Планово ремонтируются как объекты генерации, так и сетевая инфраструктура. Однако ограничения для бытовых потребителей не планируются. Энергетическая система работает стабильно», — отметили в Минэнерго.

В тему: РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Почти все цели были сбиты.