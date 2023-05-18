Немає результатів роботи, — нардеп розповів про причини звільнення Лисенко із ЦПД

За час свого існування створений в Україні Центр протидії дезінформації під управлінням Поліни Лисенко не показав своєї роботи — про результати його діяльності немає жодної інформації. Про це заявив народний депутат, член депутатської групи «Довіра» Сергій Вельможний.

«Що стосується Центру протидії дезінформації, мені невідомо, що такий центр працює. Я не чув про результати його роботи. І який у нього взагалі інструмент протидії цим наративам (росфейкам)», — повідомив він.

За його словами, діяльність Центру протидії дезінформації має бути зосереджена, насамперед, на створенні потужних корисних Телеграм-каналів від органів влади України, де буде поширюватися інформація, яка «гаряча, своєчасна, відповідає дійсності».

«Бо на телебаченні „Єдиний марафон“ інформація повторюється або подається поверхово. Кожен телеканал передає те саме. Потрібно до Телеграм-каналу заходити та доносити інформацію», — пояснив він.

Говорячи про перехід Поліни Лисенко, яку було призначено президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Центру протидії дезінформації під час його створення, на посаду заступника директора НАБУ, Вельможний припустив, що вона не впоралася з покладеними на неї зобов’язаннями у центрі.

«Якщо людина юрист (Лисенко у 2015 році отримала ступінь магістра права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка), вона знає, як працювати за законом та законом. Для мене (кандидат юридичних наук) було б важко працювати у Центрі протидії дезінформації, бо там треба бути і медійником, і там гра без правил. Я думаю, дуже важко юристу працювати на цій посаді. Юрист працює за правилами та за законами. А там потрібний медійник, організатор, айтішник — все в одному. Можливо, їй там було важко працювати, у неї бачили інші здібності у професійності. Я думаю, в НАБУ її брали не за прізвищем, а за кваліфікацією. Це дуже добре, що у людини знайшли інші здібності, і вона професійно працюватиме, сподіваюся, на іншій посаді», — сказав він.

Нардеп вважає, що боротьбою з фейками в Україні мають займатися різні структури, а Центр протидії дезінформації має координувати цю роботу.

«Ось скільки ви бачили, народні депутати виїжджали за кордон та спілкувалися із дипломатами, конгресменами. Вони також, на мою думку, виконують роботу цього центру. Західні чиновники мають іншу інформацію, що у нас тут, в Україні. А народні депутати на зустрічах, обідах, у приватному спілкуванні можуть доносити інформацію та переконувати, що справді нам потрібна і зброя, що ми можемо здобути перемогу над ворогом. Це масштабніша робота, і там штат працівників потрібен такий, щоб консолідувати всі державні органи, аби держслужбовці боролися з цією дезінформацією», — констатував він.