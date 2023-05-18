Первый штат в США запретил TikTok

Главное: Американский штат Монтана первым в США полностью запретил китайское приложение TikTok.

Детали: Губернатор штата Монтана Грег Джианфорте подписал закон о запрещении работы TikTok. Об этом он сообщил в Twitter.

«Чтобы защитить личные данные жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok», — написал Джианфорте.

Таким образом, Монтана стала первым штатом США, запретившим использование приложения.

Закон, который должен вступить в силу 1 января, запрещает TikTok работать на территории Монтаны, а магазинам приложений, таким как Apple App Store и Google Play Store, предоставлять его для скачивания в штате.

За нарушение закона могут угрожать штрафы в размере до 10 тысяч долларов в день. Однако штрафные санкции не будут применяться к пользователям.

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