Генштаб озвучил потери РФ в Украине на 18 мая

Главное: За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 510 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения погибли более 201 тысячи российских солдат.

Детали: С 24 февраля 2022 по 18 мая 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 201100 человек (+510 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено:

— 3773 (+2) танка;

— 7373 (+8) бронемашины;

— 3198 (+32) артиллерийских систем;

— 563 (+1) реактивных системы залпового огня;

— 318 (+0) средств ПВО;

— 308 (+0) самолетов;

— 294 (+0) вертолета;

— 2759 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 990 (+8) крылатых ракет;

— 18 (+0) кораблей/катеров;

— 6073 (+6) единицы автомобильной техники и автоцистерн;

— 418 (+1) единиц специальной техники.

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