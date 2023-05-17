Завтра погода порадует большинство украинцев

Главное: Завтра по всей Украине будет солнечно и тепло. Кое-где пройдут дожди.

Детали: В Украине 17 мая на западе ожидаются дожди и грозы. Тем временем на остальных территориях погода будет солнечной и теплой. Об этом сообщает Facebook-страница украинского гидрометеорологического центра.

Как отмечают синоптики, на западе Украины, в частности, в Волынской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Черновицкой областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины погода будет солнечной.

Температура:

— на западе будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +17 до +26 днем;

— на севере будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +24 до +26 днем;

— на юге будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +20 до +26 днем;

— на востоке будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +24 до +26 днем.

В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет составлять от +11 до +13, а днем — от +24 до +26 градусов. Без осадков.

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