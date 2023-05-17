Спецпредставитель Китая уже прибыл в Киев

Главное: В Украину приехал спецпредставитель Китая. Ли Хуэй озвучит возможные пути урегулирования войны в Украине во время своего европейского турне.

Детали: Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй прибыл в Украину в среду, 17 мая. Об этом сообщило испанское издание El Mundo.

Ли Хуэй уже находится в Киеве. Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что сегодня возможна встреча спецпредставителя Китая с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это должна быть первая встреча личного украинского лидера с высокопоставленным китайским чиновником после начала вторжения России 24 февраля 2022 года.

В Пекине ожидается, что Ли Хуэй озвучит возможные пути урегулирования войны в Украине во время европейского турне. Также он планирует посетить Польшу, Францию, Германию и Россию.

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