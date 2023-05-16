Ситуация в энергосистеме Украины ухудшается

Главное: Украинцев призвали экономить электроэнергию вечером. В «Укрэнерго» назвали причину.

Детали: В энергосистеме значительно снизился доступный объем мощности и резервов. Причина — остановленные на ремонт энергоблоки электростанций, подвергшиеся массированным ракетным и дроновым ударам россиян в течение осени-весны. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«Также идет сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию, поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством», — говорится в сообщении.

В компании призвали помочь энергосистеме стабильно работать, уменьшив свое потребление в вечерние часы — с 19.00 до 22.00. «Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете снизить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку», — добавили в пресс-службе.

В то же время, по данным «Укрэнерго», ночная массированная ракетная и дроновая атаки россиян по Украине не нанесли новых повреждений энергетической инфраструктуре.

Сейчас импорт электроэнергии в Украину отсутствует. Экспорт продолжается в Польшу и Молдову только в те часы суток, когда у энергосистемы есть избыток мощности, сообщили в пресс-службе.

По оценкам НБУ, дефицита электроэнергии во ІІ квартале не ожидается, однако вероятным является его восстановление с ІІІ квартала 2023 года до І квартала 2024 года. Так, в летние месяцы ожидается проведение плановых ремонтов на большинстве блоков атомной генерации. Объемы гидрогенерации также уменьшатся с понижением уровня воды, что может ослабить маневренность энергосистемы. В то же время увеличится спрос, в частности из-за жаркой погоды.

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