В Одессе загадочной смертью умерли четырехлетние близнецы

Главное: В Одессе четырехлетние близнецы умерли, поев овощей с рынка. Мать детей вызвала домой детского врача по объявлению на сайте, однако усилия оказались тщетными.

Детали: В Одессе полицейские устанавливают причины смерти четырехлетнего мальчика и его сестры. Об этом сообщает полиция Одесской области во вторник, 16 мая.

По данным правоохранителей, детям стало плохо вечером 14 мая. Сначала мать пыталась самостоятельно оказать им медицинскую помощь, а когда это не помогло — вызвала медицинскую сестру.

Однако впоследствии состояние детей резко ухудшилось, и мать вызвала скорую помощь. Мальчик умер до приезда врачей, а девочка — в медицинском учреждении. Предварительной причиной смерти детей стало отравление неизвестным веществом.

По факту несчастного случая в полиции возбуждено уголовное производство. Кроме того, возбуждено уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей.

Назначен ряд экспертиз, которые должны определить причину смерти детей. Следствие по делу продолжается.

«Антикор» со ссылкой на источник в правоохранительных органах дает подробности трагедии. Это семья переселенцев из Херсона. Мать погибших детей купила на рынке овощи и покормила ими детей, после чего у них заболели животы и началась рвота.

Женщина решила вызвать домой детского врача, которого нашла на сайте объявлений. Медработница сделала детям укол, после которого рвота прекратилась, однако еду дети так и не употребляли, а пили только воду.

Отмечается, что дети передвигались с большим трудом, поэтому мать вызвала скорую помощь. За несколько минут до приезда медицинских работников сын женщины перестал дышать.

«Работники скорой помощи пытались провести реанимационные мероприятия, однако мальчик к тому времени уже был мертвым, в свою очередь дочь доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу с диагнозом „отравление неизвестным веществом“, в тяжелом состоянии, где она также умерла», — сообщил источник.

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