Вторая волна половодья а Украине идет на спад

Главное: В Украине сохраняется затопление пойменных территорий. Однако уровни воды в пределах Черниговской и Киевской областей регулярно снижаются.

Детали: Вторая волна половодья в Украине идет на убыль. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Укргидроэнерго.

«На Верхнем Днепре в пределах Черниговской и Киевской областей уровни воды снижаются на 1-10 см в сутки. Однако сохраняется затопление пойменных территорий», — уточнили в компании.

Кроме того, удерживается затопление пойменных территорий, пониженных участков в населенных пунктах Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что ГЭС и ГАЭС продолжают пропуск наводнения через гидроагрегаты.

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