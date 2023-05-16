Луганских школьников внезапно отправили на удаленку

Главное: Школы Луганска переводят на «дистанционку». Посещение детских садов и школ рекомендовано предусмотреть по личному заявлению родителей, сообщает так называемое «министерство образования ЛНР».

Детали: Образовательные учреждения Луганска с 16 мая 2023 года переходят на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает так называемое «министерство образования ЛНР».

«Посещение детских садов и школ рекомендовано предусмотреть по личному заявлению родителей. Формат проведения сессий в профессиональных образовательных организациях, подведомственных МОН ЛНР, будет определен после 22.05.2023», — говорится в сообщении.

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