Франция и Италия передали Украине обещанный ЗРК SAMP/T, — СМИ

Главное: Итальянские издания утверждают, что украинская сторона уже получила обещанный зенитно-ракетный комплекс дальнего действия SAMP/T.

Детали: Украина получила зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия SAMP/T, который обещали передать Франция и Италия. Об этом сообщает издание итальянское издание La Stampa.

«В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься на месте 20 специалистов», — говорится в сообщении.

Комплекс SAMP/T — противоракетная система, предназначением которой является защита поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также тактических баллистических ракет.

Он был разработан европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP/T может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км.

Кроме того, он способен сражаться с баллистическими ракетами на расстоянии до 25 километров.

Вес боевой части — 20 кг, стартовая масса — 450 кг. SAMP/T находится на вооружении Италии, Франции и Сингапура.

В тему: ВСУ продвигаются вперед под Бахмутом. Оккупанты перебрасывают туда десантников.