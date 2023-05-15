Ситуация с подтоплением в Киеве остается напряженной

Главное: В Киеве сохраняется высокий уровень воды в Днепре. Остаются подтопленными пойменные территории — острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Детали: В Киеве на утро понедельника уровень воды в Днепре по сравнению с предыдущим днем увеличился на 8 сантиметров. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация 15 мая.

«По состоянию на 9:00 уровень воды в р. Днепр в Киеве у моста Метро составляет 9 262 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 15°C. По сравнению с предыдущим днем уровень половодья увеличился на 8 см. Никаких негативных последствий этот подъем не несет, угроз для Киева нет. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы», — говорится в сообщении.

Уровень опасности гидрологических явлений остается — I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 15-20 см. Остаются подтопленными пойменные территории — острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

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