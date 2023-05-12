Большая вода постепенно отходит от Киева

Главное: За сутки вода в Киеве ушла на 21 см. Но подтопления еще есть.

Детали: За сутки уровень воды в Днепре в районе Киева упал на 21 см. При этом опасность подтоплений остается, уровень опасности — первый, желтый. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

«По состоянию на 10:30 пятницы, 12 мая, уровень воды в Днепре, в Киеве у моста „Метро“ составляет 9 259 см (по Балтийской системе высот). За прошедшие сутки уровень половодья в пределах столицы упал на 21 см», — говорится в сообщении.

Несмотря на резкое падение уровня воды в реке, опасность подтоплений остается.

«На данный момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 10 см — острова в парке „Муромец“, „Гидропарк“, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков», — отметил начальник КМВА Сергей Попко, добавив, что промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

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