Для ВСУ закажут танки «Оплот»

Главное: Для ВСУ решили заказать танки «Оплот». Прошло их испытание.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его ведомство закажет у «Укроборонпрома» танки БМ «Оплот». Их испытания уже прошли на полигоне в Харьковской области.

Чиновник сказал: «Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ «Оплот».

Он добавил: «На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Поэтому принято решение, что министерство обороны закажет у «Укроборонпрома» для украинской армии «Оплоты».

Количество танков и сроки, когда их передадут военным, пока не известны.

Справка :

БМ «Оплот» (до принятия на вооружение Оплот-М) это современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Главный конструктор машины Борисюк Михаил Демьянович.

Он является коренной модернизацией танка Т-84У «Оплот» и новейшим представителем серии танков Т-84.

Разработчики говорят, что танк имеет комбинированную систему защиты, включающую пассивную броню, противотандемную встроенную динамическую защиту и ряд других систем, повышающих живучесть танка на поле боя. Он вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой.

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