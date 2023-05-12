Стало известно, как защищен Киев от воздушных атак

Главное: Как работает ПВО Киева? Подробности поведали сами военные.

Детали: Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев поведал, как работает ПВО Киева. По его словам, украинскую столицу защищают по многоуровневому принципу эшелонирования.

Сообщается, что первый эшелон создан за счет мобильных огневых групп, задачей которых является уничтожение воздушного противника на наиболее угрожаемых направлениях.

Он отметил: «На их вооружении находятся ЗРК «Оса-АКМ», ЗРК «Avenger», ЗСАУ «Gepard 1А2», ВСУ «Шилка», DM «Stinger», ПЗРК «Piorun», ПЗРК «Игла-1», ПЗРК «Стрела-2», ПЗРК «Stinger», ПЗРК «Martlet», ПЗРК «RBS-70», «ЗУ-23 и т.д.».

Информируется, что второй эшелон создан за счет подразделений Воздушных сил ВСУ.

Так, как стало известно, на их вооружении находятся зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия ЗРК С-300П, «Бук-Ml», С-125, ЗРК «НАСАМС», ЗРК «IRIS-T», ЗРК «Crotale» и другие.

Кроме этого говорится о том, что будущее наращивание эффективности системы прикрытия с воздуха будет реализовываться как за счет получения вооружения и военной техники от стран-партнеров, так и от национальных предприятий ОПК.

Резюмируется, что это позволит усилить наше воздушное пространство не только против аэродинамических, но и против баллистических целей.

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