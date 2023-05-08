Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Одна их африканских стран выпустила «золотую» цифровую валюту

Одна их африканских стран выпустила «золотую» цифровую валюту

Агата Кловская
08.05.23 16:00
179
Одна их африканских стран выпустила «золотую» цифровую валюту

Главное: Собственную цифровую валюту запустила в обращение Зимбабве. Она обеспечена золотом.

Детали: В понедельник, 8 мая, Зимбабве запустила в обращение цифровую валюту, которая обеспечена золотом. Сделал этот Резервный банк страны.

В правительстве заявили, что это вынужденная мера по стабилизации местной валюты (доллар) от ее обесценения по отношению к американскому доллару.

В Резервном банке отметили: «Цифровые золотые токены помогут стабилизировать финансовую систему страны».

Как ожидается, они позволяют защитить сбережения и облегчить транзакции.

Местные финансисты говорят: «Токены должны способствовать сокращению внутреннего спроса на доллары США и умерить обесценивание национальной валюты».

Поясняется, что каждый цифровой токен обеспечен одним граммом золота.

Сообщается, что для физических лиц минимальная стоимость токенов должна быть эквивалентна десяти долларам, а для юридических лиц пяти тысячам долларам.

Уточняется, что для покупателей открываются специальные счета, которые выглядят как цифровые кошельки, так и специальные депозиты.

Говорится также о том, что золотые токены будут ходить одновременно с золотыми монетами, поступившими в прошлом году.

Стоит пояснить, что в прошлом году Зимбабве добыла рекордные в своей истории 35,38 тонн золота. При этом страна занимает в Африке восьмое место по объему его добычи.

В тему: Африканские страны захотели развивать атомную энергетику.

Тэги: мир, экономика, Африка, золото, финансы, Зимбабве, цифровая валюта

Комментарии

Статьи

27.04.23 11:27

Индекс борща 2023: как изменилась стоимость популярного украинского блюда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Сценаристы Голливуда бастуют, а писатели в шоке от Искусственного интеллекта
04.05.23 13:28

Сценаристы Голливуда бастуют, а писатели в шоке от Искусственного интеллекта

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.05.23 16:58

Стало известно, сколько украинцев умерло от коронавируса с начала пандемии
08.05.23 16:30

Стало известно, где в Украине ожидаются майские заморозки
08.05.23 16:29

В Кремле возбудились от слов Буданова
08.05.23 15:46

Оккупанты уничтожили базу отдыха на Одесщине. Еще пять — повреждены
08.05.23 15:31

МОК изо всех сил старается вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в международный спорт
08.05.23 15:18

Украина получила крупный транш от Всемирного банка: стало известно, куда пойдут деньги
08.05.23 15:14

В ближайшие несколько дней некоторым областям Украины угрожают пожары
08.05.23 14:53

Россияне хотят мобилизовать жителей оккупированных территорий, прикрываясь «эвакуацией»
08.05.23 14:23

В Киеве на два дня усилили меры безопасности
08.05.23 14:05

Жертвами войны в Украине стали уже 480 детей
08.05.23 16:58

Стало известно, сколько украинцев умерло от коронавируса с начала пандемии
08.05.23 14:23

В Киеве на два дня усилили меры безопасности
08.05.23 13:18

Российская орда захлебнется кровью своих солдат на украинской земле, — Буданов
08.05.23 12:00

Летом в Украине возможны отключения электричества
08.05.23 11:24

Зеленский установил новый праздник на 9 мая
08.05.23 10:17

Киев пережил очередную массированную атаку иранскими «мопедами»
08.05.23 09:55

ВОЗ объявила о прекращении пандемии коронавируса
08.05.23 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 194 970 солдат
07.05.23 14:06

Черная фигура на коронации Карла III: что это было?
06.05.23 14:05

Коронация Карла III: трансляция
02.05.23 10:30

Жертвами войны в Украине стали уже 478 детей
02.05.23 10:22

В Киеве снова начал подниматься уровень воды
02.05.23 09:59

В мае украинцев ждет тридцатиградусная жара
02.05.23 10:16

Утро в Мелитополе началось с мощного взрыва
02.05.23 10:33

В США озвучили шокирующую цифру потерь россиян под Бахмутом
03.05.23 17:49

Ядерный удар по Украине и ракетный удар по ряду админзданий в Киеве планирует РФ, - утверждает Гулагу.нет
02.05.23 15:05

Украинцы стали чаще покупать новые автомобили: названы самые популярные марки
03.05.23 11:13

В Минздраве рассказали о смертности от коронавируса в Украине
03.05.23 12:22

Зеленский запретил салюты, шумные ремонтные работы и ночную музыку
02.05.23 14:00

Стало известно, как чувствует себя Луческу после операции
Фото и Видео
В Индии людям на голову упал истребитель
В Индии людям на голову упал истребитель
В Индии людям на голову упал истребитель
В Индии людям на голову упал истребитель
Киев пережил очередную массированную атаку иранскими «мопедами»
Киев пережил очередную массированную атаку иранскими «мопедами»
Черная фигура на коронации Карла III: что это было?
Черная фигура на коронации Карла III: что это было?
Коронация Карла III: трансляция
Коронация Карла III: трансляция
Майкл Коупленд покорил три горные вершины... с холодильником на спине
Майкл Коупленд покорил три горные вершины... с холодильником на спине
Google показала очень необычный смартфон
Google показала очень необычный смартфон
Появилось видео, как в Польше снесли памятник бойцам 1-го Украинского фронта
Появилось видео, как в Польше снесли памятник бойцам 1-го Украинского фронта
Пригожин обещает вывести своих головорезов из Бахмута 10 мая
Пригожин обещает вывести своих головорезов из Бахмута 10 мая
В Краснодарском крае снова прогремел взрыв на нефтебазе
В Краснодарском крае снова прогремел взрыв на нефтебазе
Пригожин на фоне горы трупов обматерил Шойгу и Герасимова
Пригожин на фоне горы трупов обматерил Шойгу и Герасимова
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.