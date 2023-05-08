Одна их африканских стран выпустила «золотую» цифровую валюту

Главное: Собственную цифровую валюту запустила в обращение Зимбабве. Она обеспечена золотом.

Детали: В понедельник, 8 мая, Зимбабве запустила в обращение цифровую валюту, которая обеспечена золотом. Сделал этот Резервный банк страны.

В правительстве заявили, что это вынужденная мера по стабилизации местной валюты (доллар) от ее обесценения по отношению к американскому доллару.

В Резервном банке отметили: «Цифровые золотые токены помогут стабилизировать финансовую систему страны».

Как ожидается, они позволяют защитить сбережения и облегчить транзакции.

Местные финансисты говорят: «Токены должны способствовать сокращению внутреннего спроса на доллары США и умерить обесценивание национальной валюты».

Поясняется, что каждый цифровой токен обеспечен одним граммом золота.

Сообщается, что для физических лиц минимальная стоимость токенов должна быть эквивалентна десяти долларам, а для юридических лиц пяти тысячам долларам.

Уточняется, что для покупателей открываются специальные счета, которые выглядят как цифровые кошельки, так и специальные депозиты.

Говорится также о том, что золотые токены будут ходить одновременно с золотыми монетами, поступившими в прошлом году.

Стоит пояснить, что в прошлом году Зимбабве добыла рекордные в своей истории 35,38 тонн золота. При этом страна занимает в Африке восьмое место по объему его добычи.

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