Россияне хотят мобилизовать жителей оккупированных территорий, прикрываясь «эвакуацией»

Главное: РФ под видом «эвакуации» может мобилизовать жителей оккупированных территорий. Мужчин хотят вывозить в отдельные лагеря, где их передадут в подчинение военкоматов, отметили в ЦНС.

Детали: Российские захватчики хотят использовать так называемые «эвакуации» для мобилизации жителей оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«По данным ЦНС, в правительстве РФ обсуждают изменения в постановление о порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Один из вопросов для обсуждения — это процесс эвакуации военнообязанных мужчин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты хотят фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых эвакуаций.

«Мужчин хотят вывозить в отдельные лагеря, где их передадут в подчинение военкоматов», — рассказали в ЦНС.

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