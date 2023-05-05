Леонид Корин, сценарист фильма «Битва за Севастополь», убит под Бахмутом

Главное: Сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин убит в боях за Бахмут. Фильм шел также в украинском прокате под названием «Незламна»

Детали: Сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин убит в боях за Бахмут, воюя на стороне россиян в составе ЧВК «Вагнер».

Фильм «Битва за Севастополь» — российско-украинский. Работа над фильмом началась в 2012 году, съемки проходили с осени 2013 по июль 2014 года в Севастополе, Балаклаве, Киеве, Одессе и Каменец-Подольском.

Премьера состоялась в 2015 году, фильм шел также в украинском прокате под названием «Незламна» («Несокрушимая»).

Он рассказывает о советской снайперше-украинке Людмиле Павличенко, которая родилась в Белой Церкви.