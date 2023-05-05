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Новости > В ГУР сомневаются, что Пригожин выведет своих головорезов из Бахмута

В ГУР сомневаются, что Пригожин выведет своих головорезов из Бахмута

Александр Панько
05.05.23 16:57
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В ГУР сомневаются, что Пригожин выведет своих головорезов из Бахмута

Главное: В ГУР не видят признаков вывода боевиков ЧВК «Вагнер» из Бахмута. При этом в разведке признают, что у «вагнеровцев» сейчас есть определенные проблемы с обеспечением боеприпасами.

Детали: Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что Пригожин не собирается выводить своих наемников из Бахмута.

«Пригожин не будет выводить „вагнеровцев“ из Бахмута. Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание — захватить Бахмут до 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово», — объяснил Черняк.

По его словам, ГУР не фиксирует никаких отводов войск сейчас в районе Бахмута.

При этом Черняк обратил внимание, что у «вагнеровцев», конечно, сейчас есть определенные проблемы с обеспечением боеприпасами.

«Но сколько бы им ни давали — им не будет достаточно. То есть чем больше им дают — тем больше им нужно и тем больше им хочется получать», — отметил представитель ГУР.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии изданию обратил внимание, что такое заявление Пригожина никак не связано с так называемым «снарядным голодом» у «вагнеровцев». Причина здесь в другом.

«Более месяца назад мы делали предположение, что если у „Вагнера“ сохранится такая динамика потерь: 100 человек убитыми в сутки и не восстановится источник пополнения, который они брали из российских тюрем, то в ближайшем будущем они будут уничтожены. Так и получается, поэтому это никакой не „снарядный голод“ о котором Пригожин говорит. Поскольку только за эти сутки 520 раз в Бахмуте и окрестностях были нанесены удары по нам артиллерию разных типов», — пояснил Череватый.

Он подчеркнул, что такому заявлению врага способствуют героизм и подвиг наших воинов, которые, уничтожают «Вагнера» и добивают его.

«Это достижение наших Вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ, ССО, в общем всех Сил обороны, выполнявших и исполняющих свои обязанности на Бахмутском направлении. Именно то, что они уничтожали огромное количество врага каждые сутки, в первую очередь там больше всего подразделений „Вагнера“, — это первопричина всех этих заявлений», — акцентировал Череватый.

По его словам, Пригожин уже месяц пытается привлечь внимание такими «фриковскими заявлениями», поскольку понимает, что не сможет в дальнейшем оправдывать неудачи и невозможность достижения взять на себя военное обязательство.

В тему: Пригожин обещает вывести своих головорезов из Бахмута 10 мая.

Тэги: разведка, Бахмут, Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер», ГУР

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