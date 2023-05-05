В Москве считают, что близки к открытой войне с США

Главное: В РФ заявили, что находятся на грани войны с США. В МИД говорят, что Вашингтон уже давно является прямой стороной «украинского конфликта» и нацелен на уничтожение России.

Детали: В Москве считают, что близки к открытой войне со Штатами. Такое заявление в четверг, 4 мая, сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире одного из российских каналов.

Так, по словам Рябкова, отношения между Россией и Соединенными Штатами «находятся на грани открытого вооруженного конфликта», но Москва работает над тем, чтобы он не случился.

Представитель МИД РФ заявил, что «Вашингтон уже давно является прямой стороной украинского конфликта и нацелен на уничтожение России».

При этом Рябков пригрозил, что РФ готова «использовать все средства, чтобы никому не было дозволено совершать посягательства на безопасность страны и ее руководства».

По его словам, врагами России являются те, кто «с головой погрузились в русофобские инициативы как на двустороннем треке отношений, так и в ситуации вокруг Украины».

Рябков также утверждает, что российская сторона не получала от США каких-либо данных, которые подтверждали бы, что арестованный в РФ за «шпионаж» корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не совершал ничего противоправного.

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